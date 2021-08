Alison dos Santos é bronze nos 400m com barreiras em Tóquio

O ouro foi para Karsten Warholm que bateu o recorde mundial por quase um segundo ao fazer a prova em 45.94. Já a melhada de prata ficou com o americano Rai Benjamin com 46.17s.

Eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu eu não sei o que foi. Eu passei a linha, olhei, vi que estava em terceiro, olhei novamente e vi 45s [tempo de Warholm], achei que tava na prova errada. Tem que bater palmas para ele. Ele veio com o peso do favoritismo, foi lá e bateu o recorde mundial", disse Alison em entrevista ao Globo Esporte.

Eu conversei com meus pais antes da prova e falei que tô correndo para eles. Louco para voltar pra casa. Pela minha mãe, minhas irmãs, por São Joaquim da Barra. Eu carrego o amor deles comigo, isso me encanta e me faz ir mais longe.

