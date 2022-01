Obras na Avenida Brasil devem terminar esta semana

Manaus/AM - Os trabalhos de substituição da antiga tubulação em um trecho da avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste, estão na fase de finalização. Neste sábado (22), as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham na contenção do talude com ensacadeira, comumente chamada de rip rap. A composição de cimento e areia molhada vai dar mais resistência à estrutura.

No serviço de contenção do talude, foram empregados 100 metros cúbicos de rip rap, o que equivale a 5 mil sacas - uma base de mil sacas por dia.

A previsão é de que, ainda esta semana, a etapa seja finalizada. No cronograma, resta apenas a construção da calçada e o revestimento de concreto do rip rap.

Os trabalhos na área iniciaram em outubro do ano passado, quando as fortes chuvas sobrecarregaram o antigo sistema de drenagem, infiltraram a tubulação e a área desbarrancou. Uma residência desabou com o incidente e outra foi demolida.