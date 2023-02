Obras de infraestrutura na feira do Coroado são iniciadas

Manaus/AM- A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), inicia as obras na feira do Coroado, bairro Coroado 3, Zona Leste da capital. O local será totalmente reformado com todos os espaços modernizados, ampliados e arejados.



Com aproximadamente 10 anos sem manutenção, o espaço público vai ganhar novos pavimentos, boxes, portas e janelas, revestimento, iluminação, hidráulica, drenagens e pinturas interna e externa.



Nesta quarta-feir (8), as equipes de obras começaram os serviços pela implantação de novos boxes mais amplos, mais espaçosos, oferecendo melhor conforto para os permissionários. Todas as novas feiras e mercados estão recebendo padronização, acessibilidade e humanização. Essa etapa de obras tem sido muito planejada por toda equipe técnica da Semacc, para que a inclusão seja sempre a realidade nesses locais.



De acordo com o engenheiro da Semacc, Rubens Castro, os trabalhos iniciaram pela ampliação do espaço onde ficam os boxes e bancas, o antigo está em demolição, com 15 trabalhadores empenhados no serviço.



“Mais uma feira que estamos trabalhando para entregar, em pouco tempo, para os permissionários e consumidores. Estamos demolindo os antigos boxes, que darão espaços para os novos e inclusivos. A determinação do prefeito David Almeida é que todas as feiras sejam inclusivas, nos pisos, nos corredores, com rampas e tudo o que for necessário, dando liberdade e segurança para todos os frequentadores das nossas feiras e mercados”, concluiu Castro.



O espaço funciona com 135 bancas, 48 boxes e 18 pedras, gerando mais de 600 empregos diretos e quase 5 mil indiretos. A feira faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado, em dezembro passado, para a revitalização de mais de 30 feiras e mercados da capital. Aproximadamente R$ 25 milhões foram disponibilizados para a execução das obras.