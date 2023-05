Novo decreto de armas será entregue a presidente Lula nesta quarta

"Nós estamos reduzindo as quantidades e regulando de modo mais claro o que é um caçador, um atirador desportivo e um colecionador, visando impedir o caminho de fraudes", disse ele durante evento do Grupo de Líderes Empresariais, nesta segunda-feira (22), em São Paulo. Ele ainda afirmou que o intuito não é "sair confiscando armas".

