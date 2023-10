Novo ataque à Gaza deixa mais de 50 mortos neste domingo

Após a sequência de ataques, Israel anunciou que membros do Hamas e um líder do grupo foram mortos na ofensiva. O Estado ainda atualizou o número de reféns e disse que 212 pessoas estão sob o poder dos terroristas.

Horas antes, Israel ordenou que moradores do norte evacuassem 14 cidades e fossem em direção a uma área segura no sul. Porém, os palestinos afirmam que cidades do sul também foram bombardeadas.

