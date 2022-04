Norte e Nordeste do Brasil terão visão privilegiada durante chuva de meteoro nesta sexta

Uma chuva de meteoros Lyrids ou Líridas poderá ser vista na noite desta sexta-feira (22) e início da madrugada de sábado (23) em todo o Brasil. As regiões Norte e Nordeste do país terão uma visão mais privilegiada do fenômeno poderá ser visto a partir da 1h da madrugada de sábado.

Quem quiser contemplar o fenômeno, precisa estar em local com baixa luminosidade e olhar ao norte. Para facilitar essa orientação, o observador precisa direcionar o braço direito para o local onde o sol nasce (o leste) e o braço esquerdo para o local onde o sol se põe (o oeste), assim ele estará de frente para o norte.

Os sortudos poderão observar cerca de 18 meteoros por hora, segundo divulgado pelo Observatório Nacional.

Todos os anos, no final do mês de abril, o planeta Terra passa pelo rastro empoeirado do Cometa Tatcher, resultando na chuva de meteoros chamada Lyrids ou Líridas, por estar localizada na direção da constelação de Lyra.