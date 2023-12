‘Noite do Encanto’: moradores de rua dia terão dia de cuidados e ceia natalina em Manaus

Manaus/AM - O Natal remete à família e confraternização, atenta a isso, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) promove, no dia 20 de dezembro a primeira “Noite do Encanto”, no Rio Negro Clube, no centro de Manaus, com ceia e lazer à pessoas em situação de rua.

A partir das 14h, o público de interesse poderá usufruir dos banheiros do clube para fazer a higienização pessoal, com shampoos, sabonetes e toalhas à disposição. Eles também poderão cortar os cabelos e escolher as roupas e calçados que gostarem.

Além disso, terão os serviços da Sejusc no local, como atendimentos institucionais e de cidadania para idosos, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, e cuidados para envolvidos com álcool e outras drogas.

São esperadas cerca de 250 pessoas em situação de rua, tanto para os serviços disponíveis durante o dia, quanto para a ceia, que começa às 18h.

As roupas foram doadas pelos servidores da Sejusc e outros parceiros, e a alimentação servida na ceia será doada pela Capítulo Cidade de Manaus N°26 da Ordem DeMolay.

Noite do Encanto

A ação foi batizada em homenagem a Elvio de Azevedo Costa, homem que viveu em situação de rua e morreu em 2022, aos 36 anos, vítima de atropelamento. Conhecido como “Encanto”, Elvio era engajado na busca por melhorias e direitos a pessoas que viviam à margem da sociedade, e sempre buscava apoio com instituições, associações e entidades que pudessem dar amparo a pessoas envolvidas com álcool, drogas e prostituição.