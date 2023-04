Kylie Jenner e Timothée Chalamet estão namorando, diz imprensa americana

O rumor vem circulando na imprensa americana após ter sido publicado na conta do Instagram DeuxMoi, conhecida por divulgar fofocas sobre celebridades e por ter acertado algumas delas, como por exemplo o romance de Olivia Wilde com Harry Styles e o término de Kim Kardashian com Kanye West.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.