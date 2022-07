Bustos deve atender 'sugestão' da diretoria do Santos contra o Táchira

O técnico Fabián Bustos pode ser demitido se o Santos não vencer o Deportivo Táchira. Mais do que a classificação às quartas de final da Sul-Americana, o jogo vale a permanência do argentino.

Contra o Flamengo, Léo Baptistão jogou como "falso meia", atrás de Marcos Leonardo e com Ângelo na direita e Lucas Braga no lado esquerdo do ataque. Como Baptistão está suspenso, Bruno Oliveira deve ocupar seu espaço.

Os analistas do clube acreditam que é momento de dar sequência para Bruno Oliveira, o único meia armador do elenco. E ele deve estar entre os 11 em busca da vaga nas quartas de final. O Santos empatou em 1 a 1 na Venezuela e precisa de vitória simples em casa para avançar.

Como publicou o UOL Esporte, o departamento de futebol e alguns membros do Comitê de Gestão entendem que o clube precisa ter um meio-campo mais criativo, com um meia de origem, enquanto muitas vezes Bustos escala três volantes ou quatro atacantes.

