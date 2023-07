'No Limite' estreia com provas inéditas no meio da Floresta Amazônica

O No Limite 2023 começou! Na edição que acontece na Amazônia, os 15 participantes estão divididos em duas equipes, chamadas de Jenipapo e Urucum.

“Eles vão encarar desafios extremos, que vão exigir foco total e muita determinação”, avisa Fernando Fernandes.

Para a dinâmica da formação dos times, Fernando pediu que cada um entregasse uma pedra a quem não desejaria ter em seu time. Marcus e Claudio Heinrich foram os mais votados e definidos como os cabeças de equipe pelo apresentador. Eles escolheram um a um para montarem as equipes e Amanda ficou de fora. Ela chorou e fez um desabafo:

Jenipapo venceu a primeira prova e conquistou o melhor acampamento. Com um integrante a mais, Pipa fica de fora da prova pela equipe Jenipapo. Mesmo assim, eles levaram a melhor e venceram a Prova da Imunidade.

Com quatro votos, Monica Carvalho é a primeira eliminada do No Limite 2023: "Eu vim com um propósito e a minha missão foi cumprida. Eu queria muito viver uma experiência como essa. Embora com um tempo menor, eu sinto que fiz o meu melhor aqui. Eu vou estar do lado de fora, torcendo por vocês.