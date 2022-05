No Altas Horas, PA revela que não conversou com Arthur após BBB22

Alerta de climão… Durante sua participação no “Altas Horas” do sábado (7), Paulo André foi questionado por Serginho Groismann se manteve contato com Arthur Aguiar após o Big Brother Brasil 2022.

PA disse no #AltasHoras que não teve mais contato com Arthur Aguiar após a final do BBB.



pic.twitter.com/xcxkr220BZ — Central Reality (@centralreality) May 8, 2022

Ao responder, PA foi sincero mas também tentou economizar na polêmica: “Não, ele tá no momento dele, eu também no meu, a gente ainda não teve a oportunidade de conversar. É que ainda tá muito… [recente, completou Serginho]; É, e a gente… É isso”, disse ele, sem jeito.

Dentro da casa, o atleta olímpico que ficou em 2º lugar na competição era muito amigo de Arthur, campeão do programa, mas as coisas foram esfriando até o ponto de sequer se falarem depois do programa em que passaram cerca de 100 dias juntos. Após o BBB22, PA, Pedro Scooby e Douglas já confraternizaram diversas vezes juntos, e Arthur não participou dos encontros. Neste fim de semana, Paulo André deixou de seguir a mulher do cantor e ator, Maíra Cardi, que causou polêmicas e chegou a puxar torcida contra um dos amigos dele dentro do programa, Pedro Scooby.

Esporte - também no Altas Horas, PA falou sobre usar a visibilidade que teve no programa pro esporte e incentivar as crianças que querem ser atletas.