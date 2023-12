Nível do Rio Negro em Manaus sobe 65 centímetros nos últimos dias

Manaus/AM - Com as fortes chuva que atingiram o Amazonas, o nível do Rio Negro, em Manaus, subiu 65 centímetros. As informações são do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental.

Calha do Juruá

Nos últimos 5 dias a estação de referência no rio Juruá, situada em Itamarati, registrou subida de 45 cm. Na região próxima a nascente da calha, Guajará (Cruzeiro do Sul) nos últimos 5 dias o nível do rio subiu 1,56 m e em Ipixuna nos últimos 5 dias o rio desceu 22 cm.

Calha do Purus

Em Lábrea nos últimos 5 dias o nível do rio subiu 122 cm. Na foz do rio em Beruri, registrou nos últimos 5 dias uma subida de 95 cm.

Calha do Madeira

A estação de referência da calha do Madeira localizada no município de Humaitá, registrou desceu 1cm. Em Nova Olinda do Norte nos últimos 5 dias houve uma subida de 29 cm nos últimos 5 dias.

Calha do Solimões

Nos últimos 5 dias, a estação de referência em Tabatinga registrou subida de 57 cm. Já na região próxima à foz da calha, em Manacapuru, entre os dias 24 e 26 de dezembro registrou subida de 25 cm.

Calha do Amazonas

Em Itacoatiara, foi registrado nos últimos 5 dias, uma elevação de 50 cm.

Calha do Negro

Na porção média da calha, no município de Barcelos, foi registrada uma subida de 14 cm, em Manaus nos últimos 5 dias houve uma elevação de 65 cm.