Nilton Lins inaugura hospital veterinário 24h em Manaus

Manaus/AM - A Universidade Nilton Lins inaugurou seu hospital de Medicina Veterinária no campus do Parque das Laranjeiras, na zona Centro-oeste, nesta quarta-feria (23), e que a partir do primeiro semestre de 2023, terá uma série de serviços disponíveis ao público 24h por dia.

A proposta é ampliar as ações de responsabilidade social já promovidas pela Nilton Lins com a oferta de atendimentos veterinários com tarifas sociais e acessíveis a todos os públicos, em uma estrutura com modernos equipamentos, atendimento de excelência, profissionais especializados e ainda contribuir para aperfeiçoar a formação dos futuros profissionais do setor.

O hospital irá funcionar ao lado do prédio principal da Nilton Lins e faz parte de novo setor de Medicina Veterinária da instituição no qual também estão incluídas onze novas salas de aula, banheiros, auditório e um centro cirúrgico para animais de grande porte (já em obras e com previsão para ser entregue na metade de 2023), em uma área total de 1,5 mil metros quadrados.

Além de quatro consultórios para atendimentos especializados de felinos, caninos e pets não convencionais, como coelhos e pássaros, o hospital dispõe de sala de cirurgia para animais de pequeno porte, laboratório para diagnósticos, setor para exames e imagens (com equipamentos de raio-X, ultrassonografia e tomografia) e também salas especiais com vidro para que os acadêmicos possam acompanhar de perto os atendimentos realizados pelos médicos veterinários.

Além da destinação acadêmica, a reitora da Universidade, Gisélle Lins Maranhão destacou a importância social do projeto.

“É um investimento feito em um curso consolidado e com maturidade para gerir essa estrutura e que também reflete o amor e o compromisso da Nilton Lins com os animais em diversas ações práticas que demonstramos diariamente ao longo da nossa história, a começar pelo campus verde, no qual muitos animais silvestres e também cães e gatos circulam livremente e são protegidos”, destacou a reitora.

De acordo com a representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária na cerimônia, Ádria Camila da Silva, o Hospital Veterinário da Nilton Lins representa a ampliação destas atividades em prol dos animais.

“Esta é o primeiro hospital universitário de Medicina Veterinária do Amazonas e toda comunidade deve aplaudir a iniciativa porque além de contribuir para a formação dos estudantes, representa também a ampliação do serviços para a comunidade e do mercado de trabalho para os profissionais”, acrescentou.