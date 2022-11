Nick Carter, do Backstreet Boys, fala sobre morte do irmão Aaron: 'vício'

Nick Carter, do grupo Backstreet Boys, falou sobre a morte do irmão Aaron, 34 anos. O cantor foi encontrado sem vida na banheira de sua casa na Califórnia, no sábado (6).

Nick postou uma série de fotos com o irmão e admitiu que eles tinha uma relação complicada. "Meu coração foi partido hoje. Apesar de eu e o meu irmão termos tido uma relação complicada, o meu amor por ele nunca desapareceu", iniciou.

"Sempre me agarrei à esperança de que ele, de alguma forma, algum dia, quisesse trilhar um caminho saudável e, eventualmente, encontrar a ajuda que ele tão desesperadamente precisava. Às vezes, queremos culpar alguém ou algo por uma perda. Mas a verdade é que o vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui. Vou sentir mais falta do meu irmão do que alguém alguma vez irá imaginar. Amo-te Chizz, agora tens a oportunidade de finalmente ter alguma paz que nunca poderias encontrar aqui na terra.... Deus, por favor cuida do meu irmãozinho", finalizou.

Esse é o segundo irmão que Nick Carter perde precocemente.