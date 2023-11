Navios de carga chegam para abastecer indústria e comércio em Manaus

Manaus/AM - Foi anunciada nesta quarta-feira (22/11), a chegada à capital do Amazonas de navios com mais de 400 contêineres, sendo 275 de longo curso, que trazem insumos para o Polo Industrial da Zona Franca de Manaus (ZFM) e também produtos para o comércio.

O primeiro navio de cargas a atracar no Porto Chibatão, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus, foi o Aristole (Mercosul CMA CGM), vindo de Fortaleza, que chegou às 18h desta quarta-feira (22). Já para quinta-feira (23), estão previstos os atracamentos de navios vindos de São Paulo, Porto de Santos e de Pernambuco, Porto de Suape. As embarcações trazem também insumos para indústrias do Polo Industrial de Manaus.

Ainda nesta semana, na sexta-feira (24), serão embarcados mais de 507 contêineres cheios, que serão exportados com produtos da Zona Franca para outros locais, totalizando o movimento nos rios por navios de mais de 900 contêineres.

Dragagem

Ainda em outubro, o serviço de dragagem emergencial, um processo que auxilia na remoção de sedimentos, como terra, areia, rochas e lixo, dos rios, foi iniciado para facilitar o escoamento de cargas e produtos da região, bem como o transporte de pessoas no Amazonas. Em ritmo acelerado, o trabalho, realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), começou após pedido do governador Wilson Lima ao Governo Federal para dar suporte ao Amazonas diante do agravamento da estiagem