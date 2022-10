Nath Arcuri vem a Manaus com 'Turnê de Milhões'

Manaus/AM - No próximo dia 10 de novembro Manaus vai receber Nathalia Arcuri e e João Kepler que estão em turnê sobre alternativas de desenvolvimento econômico com a "Turnê de Milhões". O evento acontece no Studio 5 às 20h. Os dois dos maiores especialistas em finanças planejam o evento para o público empreendedor e empresas que buscam melhorar os resultados financeiros e aprender na prática como apresentar seu negócio para investidores.

Fundadora da plataforma de finanças "Me Poupe!", Nathália é especialista em comportamento financeiro e vai palestrar sobre empreendedorismo e finanças, abordando temas essenciais de desenvolvimento financeiro empresarial. Em seguida, o microfone fica aberto para o público para dúvidas e interações.

Na sequência, três empresas selecionadas pela Bossanova Investimentos realizam um pitch ao vivo com João Kepler, com o propósito de investir nos empreendimentos das regiões. Além das palestras, o público participa de sorteios exclusivos. O evento se encerra com sessão de fotos e autógrafos.

Os ingressos estão à venda na ingressomix.com