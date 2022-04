Natália chora ao ouvir música de Iza durante festa no BBB22: 'show especial

Aguenta, coração! Enquanto os brothers curtem a Festa PicPay com um show especial de IZA. Antes de começar a cantar o hit "Dona de Mim", a cantora diz: "Essa música é muito especial pra mim, que vocês cantem com todo amor", e completa: "Muito obrigada BBB, muito obrigada cada um de vocês".

