Namoro de Marina Ruy Barbosa e deputado Guilherme Mussi chega ao fim

Chegou ao fim o namoro de Marina Ruy Barbosa com o ex-deputado federal Guilherme Mussi, de acordo com Fábia Oliveira, do portal Em Off.

Segundo fontes, a atriz já está solteira há quase um mês, e foi ela quem colocou um ponto final no relacionamento com Mussi.

O casal assumiu o romance no final de 2021, meses depois de começarem as especulações de que estariam juntos. No início de 2021, chegou ao fim o casamento da atriz com Alexandre Negrão.

Atualmente se dedicando à sua própria grife, Marina Ruy Barbosa também pretende voltar à atuação em 2023 com a série "Rio Connection", co-produção da Globo com a Sony.

De família tradicional do Rio de Janeiro, que no decorrer do namoro com a ruiva, Mussi decidiu abandonar a carreira política, onde atuava desde 2010. O motivo seria para preservar a imagem da atriz.

Marina entra para a lista de ex famosas de Mussi, que já foi casado com Rebecca Abravanel, filha de Silvio Santos. e Luciana Tranchesi.