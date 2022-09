Nair Blair anuncia pagamento de Auxílio-Pet para famílias do Amazonas

Manaus/AM - Candidata ao Governo do Amazonas pelo partido Agir, a empresária Nair Blair anunciou, por meio das redes sociais nessa quinta-feira (22), que pretende criar o Auxílio-Pet, um programa para auxiliar na alimentação de cuidados com animais de estimação.

Ao lado da cadelinha Sky, Nair deu detalhes do programa. “Eu estou aqui com a Sky, na comunidade Jefferson Perez mostrando para a Sky que a gente vai ter um auxílio-pet para poder alimentar, quando eu falei com a Sky, olha como ela ficou metida, balançando o rabinho porque ela vai ter o auxílio-pet para ficar com o buchinho cheio, ela e todos os pets que precisam de cuidados”, disse por meio do Instagram.

Sem citar o valor do auxílio, Nair Blair justificou a criação do programa de governo. “Nós pensamos com muito carinho nesse auxílio porque sabemos que existem muitos animais que estão nas ruas e sem alimentação, ou animais que moram com famílias que não conseguem pagar um veterinário para seu pet quando adoecem”, disse.