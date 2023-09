Músico amazonense, Guima lança primeiro EP com muito hip-hop e trap

Manaus/AM - Rikelmy Guimarães Ribeiro, conhecido artisticamente como Guima, está dando um grande passo em sua carreira musical com o lançamento de seu tão esperado primeiro EP intitulado 'Meu Mundo'. O artista lança sua obra em todas as plataformas de streamings.

Composto por quatro faixas poderosas – 'Pesadelo', 'Aplicar', 'Insegurança' e 'Verdades' – o EP marca o início de uma jornada emocionante para o jovem músico. O EP 'Meu Mundo' não é apenas um marco na carreira de Guima, mas também um reflexo de sua jornada de autodescoberta musical.

“Durante um ano busquei e estudei sobre a minha identidade musical, e agora estou pronto para compartilhar minhas primeiras músicas solo com o mundo”, disse o artista. O destaque do EP 'Meu Mundo' é a faixa principal, 'Pesadelo', que retrata os sonhos e aspirações de Guima no mundo da música. Essa música representa não apenas o carro-chefe do lançamento, mas também a ambição e a determinação do artista em alcançar o reconhecimento no cenário musical.

Guima acredita que sua música é uma maneira de se expressar e conectar-se com as pessoas, compartilhando suas histórias e emoções, por isso as quatro faixas que compõem o EP exploram temas como vitórias, conquistas, superação, planos e sonhos, proporcionando uma experiência auditiva única.

Com 'Meu Mundo', Guima está ansioso para conquistar não apenas o coração dos ouvintes locais em Manaus, mas também almeja ganhar destaque no cenário musical brasileiro e, quem sabe, internacional.

Mais sobre Guima

Além de cantor e compositor, Guima é um talentoso multi-instrumentista, tem a ambição de se tornar uma do subgênero latino rap/hip-hop, Trap. Suas influências variam de artistas internacionais como Omah Lay, Rema, Bruno Mars, Justin Bieber e Travis Scott a talentos nacionais como os artistas Matue, Wiu e Teto. Essas referências moldaram sua identidade musical e contribuíram para a criação de um som único.

O amor pela música começou cedo, aos 11 anos, quando seu pai tocava percussão em uma banda de Ciranda. Guima gostava de observar seu pai tocar e logo começou a aprender instrumentos por conta própria. O primeiro deles foi o pandeiro, que marcou o início de sua jornada musical. Acompanhe a agenda do artista e novidades em seu perfil no Instagram @euguima92.