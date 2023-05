Zelensky se encontra com Papa em 1ª visita a Roma desde o início da guerra

Encontro de Zelensky e Papa acontece em meio à polêmica sobre "missão de paz". No fim de abril, o Papa revelou uma "missão de paz" pelo fim da guerra, dizendo que o Vaticano ajudou na troca de prisioneiros e que agiria no caso das crianças ucranianas levadas ilegalmente para a Rússia.

Governo italiano diz que vai ajudar a Ucrânia. Antes do encontro de Zelensky com o Papa, o presidente Mattarella e a primeira-ministra Meloni reiteraram o total apoio da Itália à Ucrânia em termos de ajuda militar, financeira, humanitária e de reconstrução.

Em encontro privado, Zelensky chegou ao Vaticano na tarde deste sábado (13) para se reunir com o Papa. O encontro durou cerca de 40 minutos, de acordo com informações da ANSA.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com o Papa Francisco neste sábado (13). Zelensky ainda fez reuniões com o presidente italiano Sergio Mattarella e com a primeira-ministra Giorgia Meloni.

