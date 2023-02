Zelenski reforça proximidade da Ucrânia com UE em discurso no Parlamento Europeu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de passagens por Londres e Paris, em uma espécie de giro surpresa pela Europa, Volodimir Zelenski chegou a Bruxelas nesta quinta-feira (9) para participar de uma cúpula com líderes da União Europeia.

A viagem marca a segunda vez que o presidente ucraniano sai de seu país desde o início da guerra. Seu objetivo com ela segue o mesmo dos últimos meses —garantir mais remessas de armamentos para Kiev. Mas a estratégia diplomática é nova para o líder, que até o final do ano passado se comunicava sobretudo por meio de vídeos.

Zelenski foi recebido por um Parlamento Europeu em polvorosa, com alguns dos legisladores vestindo o amarelo e azul da bandeira ucraniana. No discurso, aplaudido de pé, agradeceu à comunidade pelo apoio nos últimos meses. E buscou salientar a proximidade entre a Ucrânia e o resto da Europa, em um reforço de acelerar sua candidatura ao bloco —apresentada dias depois da invasão de seu território pela Rússia.

"Europa, nós estamos nos defendendo da maior força anti-europeia do mundo moderno. Nós, ucranianos, no front de batalha, junto com vocês", afirmou o líder. E arrematou: "Uma Ucrânia vitoriosa será parte da União Europeia".

A UE deu sinal verde para a candidatura de Kiev em meados do ano passado, num gesto acima de tudo simbólico em meio à guerra. Mas o caminho da adesão pode levar anos, já que o processo exige reformas profundas no país. Uma delas é a adoção de uma série de medidas anticorrupção. A Ucrânia amarga o segundo lugar no ranking dos mais corruptos do continente, atrás apenas da Rússia.

O governo de Zelenski vem realizando operações nesse sentido nas últimas semanas, com o afastamento de diversas autoridades, a emissão de mandados de busca e apreensão contra outras e, mais recentemente, a prisão do bilionário Ihor Kolomoiskii, antigo aliado do presidente.