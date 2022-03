Zelenski pede que Otan envie 'ajuda militar irrestrita' à Ucrânia

Zelenski pediu que a aliança militar envie jatos, tanques, armas antinavios e equipamento militar para defesa aérea. Disse ainda que a Rússia tem planos de avançar sobre outros países do Leste Europeu, como a Polônia. "A Otan ainda precisa mostrar o que a aliança pode fazer para salvar as pessoas", argumentou.

