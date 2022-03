Zelenski diz que Ucrânia se prepara para ataques russos no Donbass

O presidente ucraniano também agradeceu ao auxílio de nações do Ocidente, como os Estados Unidos, pelo fornecimento sobretudo de armas para combater as tropas de Vladimir Putin.

Segundo ele, as tropas ucranianas já se preparam para responder às novas movimentações russas, que agora focam o leste do país.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No seu tradicional pronunciamento diário sobre a guerra na Ucrânia, o presidente Volodimir Zelenski afirmou, nesta quarta-feira (30), que as conversas de paz com a Rússia continuam, "mas que no momento são apenas palavras, não há nada concreto".

