Zelenski diz que pode discutir status de Crimeia e áreas separatistas se Putin aceitar encontro

Nesta terça, o Kremlin afirmou que "gostaria que as negociações fossem mais enérgicas, mais substanciais", disse o porta-voz do governo, Dmitri Peskov.

Ele reafirmou que a Ucrânia "já entendeu" que não pode se juntar à Otan, mas acrescentou que seus compatriotas não podem simplesmente "entregar" a capital ou as cidades de Kharkiv e Mariupol, município portuário no sul do país bombardeado há semanas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que todas as opções estão sobre a mesa se o líder russo, Vladimir Putin, concordar em se encontrar com ele "em qualquer formato" para discutir a guerra.

