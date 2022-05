Zelenski diz que até 100 ucranianos morrem por dia na guerra no leste da Ucrânia

O político não especificou se o número se refere apenas a baixas militares ou se incluem civis. Zelenski deu a informação em entrevista coletiva ao lado do presidente polonês, Andrzej Duda, que visitou Kiev e discursou no Parlamento.

Neste domingo (22), ele afirmou que entre 50 e 100 ucranianos têm morrido por dia no front na região do Donbass, no leste, onde as operações russas se concentraram nas últimas semanas.

