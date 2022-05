Zelenski compara invasão russa a ações nazistas na Segunda Guerra Mundial

Referindo-se a diversos ataques da Alemanha nazista a esses territórios, disse que o mesmo repetia-se agora na Ucrânia, ainda que com outros atores, em uma retomada do pano de fundo histórico que já vinha usando ao discursar como convidado em diversos parlamentos.

No vídeo de mais de 10 minutos, o outsider político que lidera a Ucrânia não fez apenas acenos à população do país, mas também a outras nações, como Reino Unido, França e Polônia.

Ele não falou o nome de seu homólogo russo, mas descreveu a invasão da Ucrânia como uma "encenação sangrenta do nazismo, uma repetição fanática desse regime" durante as imagens, gravadas perto de prédios destruídos na cidade de Borodianka

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, em um vídeo divulgado para marcar o Dia da Memória e da Reconciliação, neste domingo (8), comparou as ações da Rússia de Vladimir Putin no país às da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.