Zelenski compara cerco russo a Mariupol ao feito por nazistas na Segunda Guerra

Falando em russo e se dirigindo à população do país invasor, Zelenski disse que "ainda há uma oportunidade para cada soldado" russo enviado à Ucrânia de baixar as armas. "O Exército russo está sofrendo perdas que não viu na Síria ou na Tchetchênia; que tropas soviéticas não tiveram no Afeganistão. Se sua guerra contra o povo ucraniano continuar, mães da Rússia perderão mais crianças do que nas guerras do Afeganistão e da Chechênia. Por que vocês precisam disso?", questionou.

