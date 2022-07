Zelenski anuncia troca de embaixador em meio a tensões com a Alemanha

Andri Melnik, 46, era embaixador na Alemanha desde 2014, ainda antes da eleição de Zelenski. Conhecido no país, ele nos últimos tempos vinha sendo ativo nas redes sociais com críticas a quem se opunha a armar a Ucrânia.

Nesse sentido, as relações com Berlim têm se mostrado sensíveis —ainda que o premiê Olaf Scholz tenha demonstrado apoio à Ucrânia, mobilizado recursos militares e ido pessoalmente a Kiev.

O decreto, que não explanou as justificativas para as mudanças nas embaixadas, também promoveu a dispensa dos representantes na Índia, na República Tcheca, na Noruega e na Hungria. Também não está claro se os diplomatas assumirão novos postos a partir de agora.

SÃO PAULOS, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, anunciou neste sábado (9) a dispensa de uma série de altos diplomatas do país. Entre eles está o embaixador na Alemanha, nação com a qual Kiev tem trocado farpas em meio à guerra por causa da posição dúbia de Berlim em relação à Rússia, motivada pelo fornecimento de gás natural.

