Xi quer se encontrar com Biden em primeira saída da China em 3 anos, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder chinês Xi Jinping tem planos para se encontrar pessoalmente com o presidente dos EUA, Joe Biden, em novembro deste ano, no que seria sua primeira viagem internacional desde 2020, segundo reportagem do Wall Street Journal publicada nesta sexta-feira (12).

De acordo com o veículo, autoridades da China estão preparando uma visita de Xi ao Sudeste Asiático, começando por uma participação no encontro do G20 em Bali, nos dias 15 e 16 de novembro. De lá, o líder seguiria para a capital tailandesa, Bancoc, durante a cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que será dois dias depois. O encontro com o presidente americano aconteceria no intervalo entre os dois eventos.

Desde que Biden assumiu o cargo, em janeiro de 2021, os dois líderes nunca se encontraram pessoalmente. A última vez que Xi Jinping saiu da China foi em janeiro de 2020, numa visita a Mianmar, poucos dias antes de as autoridades de saúde chinesas identificarem a gravidade do surto de Covid-19 em Wuhan. Em 2022, ele viajou brevemente a Hong Kong, ex-colônia britânica.

Segundo o Wall Street Journal, a Casa Branca se recusou a comentar, mas um funcionário disse que os dois líderes discutiram uma possível reunião presencial durante uma recente ligação e concordaram que suas equipes resolvessem os detalhes. Contudo, detalhes ainda são desconhecidos.

Caso o encontro aconteça, ele se daria num momento em que a tensão entre EUA e China cresceu exponencialmente após a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.