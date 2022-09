William e Harry voltam a aparecer lado a lado para ver homenagens à rainha

A cena dos dois filhos do novo rei juntos pode alimentar esperanças, de acordo com a agência de notícias, de uma reaproximação. Harry se afastou da família em meio a especulações, confirmadas por Meghan em uma explosiva entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, de racismo.

Um porta-voz de William, agora primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, após a ascensão do novo rei Charles 3º, disse que ele fez o convite para que o irmão e a cunhada se juntassem a ele e Kate Middleton para observar as homenagens à rainha e cumprimentar a multidão em frente ao castelo.

O jornal The Guardian destacou que essa seria a primeira vez que todos são vistos juntos desde o Dia da Commonwealth em 2020. As relações entre os dois irmãos, segundo especialistas na família real britânica, estão estremecidas desde que o mais novo se mudou para os Estados Unidos, onde vive com a mulher, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilibet.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os príncipes William e Harry, com as respectivas esposas, apareceram em público lado a lado na tarde deste sábado (10), para ver homenagens e flores deixadas pelos súditos para lembrar a rainha Elizabeth 2ª em frente ao Castelo de Windsor.

