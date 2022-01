Vulcão em erupção provoca tsunami em Tonga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A erupção de um vulcão submarino em Tonga, na Oceania, causou tsunamis na capital do país, Nukualofa, e na Samoa Americana. Há alertas também para ilhas próximas ao vulcão, no sul do Pacífico. Às 12:40 (horário de Brasília), não há registro de mortos. ​ O vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, localizado a cerca de 65 km ao norte da capital tonganesa, entrou em erupção na tarde deste sábado (15) —madrugada de sábado no horário de Brasília— e provocou um tsunami de 1,2 metro, segundo o Escritório de Meteorologia australiano. A agência afirmou que monitora o evento, mas que não há ameaça de tsunami para a Austrália. A erupção durou oito minutos e foi tão forte que foi ouvida "como um trovão distante" a mais de 800 km de distância, disseram autoridades das ilhas Fiji. A população das ilhas de Tonga fugiu para lugares mais altos, enquanto casas eram destruídas pela água. Medidores registraram ondas de 83 centímetros de altura em Nukualofa e de aproximadamente 60 centímetros em Pago Pago, capital da Samoa Americana, segundo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico. O sistema de monitoramento, localizado nos EUA, chegou a emitir um alerta para o Havaí, que depois foi suspenso. O rei de Tonga, Tupou 6º, foi retirado do palácio real em Nukualofa e levado para uma vila longe da costa. ​ Nas redes sociais, foram postados vídeos das ondas chegando à praia e invadindo casas. "Foi uma grande explosão", disse uma moradora, Mere Taufa, ao site de notícias Stuff. "O chão tremeu, a casa inteira foi sacudida. Veio em ondas. Meu irmão mais novo acreditava que bombas estavam explodindo perto de nossa casa." Poucos minutos depois, a água invadiu a residência da família e ela viu o muro de uma casa vizinha desabar. "Houve gritos por toda parte e todos começaram a fugir para as alturas", acrescentou. Jese Tuisinu, repórter a TV Fiji One, postou um vídeo no Twitter mostrando a população tentando fugir das ondas que se aproximam de seus carros. "Está literalmente escuro em partes de Tonga e as pessoas estão correndo para lugares seguros após a erupção", disse ele. Na sexta-feira, cinzas, vapor e gás do vulcão se dispersaram pelo ar em uma distância de até 20 km no ar, segundo o Serviço Geológico de Tonga. ​Victorina Kioa, da Comissão de Serviços Públicos de Tonga, pediu às pessoas que "fiquem longe de todos os lugares ameaçados, ou seja, praias, recifes e todas as costas planas". Fiji emitiu um alerta de tsunami, pedindo aos moradores que evitem a região do litoral devido a fortes correntes e ondas perigosas. A agência de gerenciamento de emergências da Nova Zelândia também divulgou um aviso de possibilidade de correntes fortes e incomuns e ondas imprevisíveis na costa norte e leste do país. Alertas de tsunami foram emitidos na manhã deste sábado para a Costa Oeste dos Estados Unidos, enquanto o Havaí foi afetado por "inundações menores", de acordo com os serviços meteorológicos americanos. "Saiam das praias, dos portos e das marinas" ao longo da costa da Califórnia até o Alasca, afirmou o Serviço Nacional do Clima dos Estados Unido. No arquipélago havaiano, no Oceano Pacífico, foram relatadas "pequenas inundações" nas ilhas. Nas redes sociais, o Escritório Nacional de Emergências do Chile alertou, por sua vez, sobre a possibilidade de um "tsunami menor" atingir a ilha de Páscoa. "Lembre-se! que, por Estado de Precaução para o Arquipélago Juan Fernández, ilhas San Félix, de Páscoa e Antártica Chilena por erupção de vulcão em Tonga , solicita-se abandonar a zona de praia, frente à possibilidade de um tsunami menor nesses setores", frisou o órgão chileno. "Por precaução, SAIA DA ZONA DE PRAIA, devido a um tsunami menor, na Ilha de Páscoa", foi a mensagem de emergência que chegou a todos os habitantes da ilha, a 3.300 km ao oeste da costa chilena, no Oceano Pacífico.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.