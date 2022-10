Votação tem fila, mas em clima tranquilo, em Buenos Aires

FOLHAPRESS - Uma fila de dobrar o quarteirão, sob o sol, formou-se em Buenos Aires diante da embaixada brasileira na Argentina, com eleitores inscritos para votar no país vizinho.

A fila se organizou de modo ordenado, sem que as pessoas se manifestassem abertamente em quem votariam –à exceção de um ou outro que pedia voto em seu candidato ou apareceu com as cores de uma ou outra campanha.

Buenos Aires é a capital latino-americana com mais eleitores brasileiros registrados na América Latina e tem visto esse número crescer devido também ao aumento na chegada de estudantes de medicina e de direito. O acesso a esses cursos, caros ou disputados no Brasil, é mais simples na Argentina, o que vem causando uma afluência grande de jovens para a capital do país.

Embora o Paraguai seja o país com o maior número de brasileiros radicados (240 mil), a Argentina (que tem 89.020) é o que mais possui eleitores brasileiros aptos e inscritos a votar, 11.570. Depois, seguem-se Cidade do México, Santiago e Montevidéu. O próprio Paraguai tem um índice baixo de aptos a votar, apenas 2.258.

O aumento de eleitores brasileiros na Argentina foi de mais de 86,7%, passando de 6.198 a 11.570.

Apesar da grande quantidade de gente, a votação corria com normalidade, até o meio-dia local.