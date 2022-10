Votação para presidente é encerrada em 69 países

Mais de 697 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior. Fora do país, os eleitores podem votar apenas para presidente da República. (Thaísa Oliveira)

FOLHAPRESS - A votação foi encerrada em 69 países, segundo balanço divulgado pelo TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) às 15h. A corte é responsável pela organização das eleições brasileiras no exterior.

