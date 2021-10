Votação de pacotes de Biden é adiada, e presidente diz que debate pode levar '6 dias ou 6 semanas'

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O impasse entre congressistas do Partido Democrata sobre aprovar dois pacotes de investimentos trilionários no Estados Unidos prosseguiu nesta sexta-feira (1º). Os temas continuam sem data para votação.

Durante a tarde, o presidente Joe Biden foi até o Congresso conversar com os parlamentares. "Não importa se será em seis minutos, seis dias ou seis semanas, nós vamos terminar isso", disse, após a reunião.

Um dos pacotes, com projetos de infraestrutura e avaliado em US$ 1,2 trilhão, já foi aprovado no Senado e aguarda aval da Câmara —onde os democratas são maioria. A ala progressista do partido, porém, se recusa a aprová-lo sem ter garantias de que outro plano, estimado inicialmente em US$ 3,5 trilhões em investimentos sociais, também será aprovado nas duas Casas.

Dois senadores democratas são contra o pacote social no tamanho proposto. Um deles, Joe Manchin, disse que aceitaria negociar um plano de no máximo US$ 1,5 trilhão. Na manhã desta sexta, o valor de US$ 2,1 trilhões chegou a ser ventilado por congressistas, mas não houve consenso sobre um novo valor.

Nancy Pelosi, presidente da Câmara, havia prometido votar o pacote de infra até quinta (30). Ela não informou uma nova data para levar o tema ao plenário, e disse que só o fará quando tiver certeza de que ele será aprovado.