Voos nacionais serão retomados hoje no Afeganistão, diz companhia aérea

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os voos nacionais no Afeganistão serão retomados hoje, disse a companhia área local Ariana à AFP.

"Recebemos a aprovação dos talibãs e das autoridades da aviação e planejamos retomar os voos hoje (sexta-feira)", afirmou o diretor da empresa, Tamim Ahmadi.

O Talibã, que assumiu o poder no país, espera reabrir o aeroporto, que será uma artéria importante para a entrega de ajuda, segundo o jornal The Washington Post.

Os países ocidentais também desejam que o terminal retome as operações para que afegãos que fogem do regime do grupo fundamentalista possam sair.

Vários países ofereceram suporte técnico e de segurança para ajudar a reabrir o aeroporto de Cabul, e uma equipe de técnicos do Catar e da Turquia voou para Cabul na quarta-feira para ajudar a reiniciar as instalações, informou a agência Associated Press.

O principal diplomata do Catar disse ontem, no entanto, que "não havia nenhuma indicação clara" de quando isso aconteceria.

Em um dos primeiros voos para pousar no aeroporto de Cabul desde que as tropas dos EUA partiram, um avião dos Emirados Árabes Unidos transportando toneladas de alimentos e suprimentos médicos chegou à capital afegã hoje, disse o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos.

As Nações Unidas alertaram que o país está à beira de uma crise humanitária, já que uma forte seca e a pandemia do coronavírus agravaram as consequências de quase duas décadas de conflito.