Voo é desviado após passageiro ser encontrado morto no banheiro do avião

"Lamentavelmente, podemos confirmar que o cliente infelizmente faleceu, apesar dos melhores esforços de nossa equipe altamente treinada que interveio assim que tomou conhecimento. Esta foi uma situação extremamente difícil para nossa equipe e gostaríamos de agradecê-los por seus esforços. Nossos pensamentos estão com a família e amigos do cliente neste momento tão difícil", disse Jet2, em comunicado encaminhado à imprensa britânica.

A Jet2 confirmou nesta sexta-feira (5) a morte do passageiro em comunicado. A idade e a identidade do passageiro não foi informada.

