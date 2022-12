Volodimir Zelenski é escolhido Pessoa do Ano de 2022 pela revista Time

Anunciado em outubro, o Nobel da Paz, concedido ao ativista bielorusso Ales Bialiatski e às ONGs Memorial e Centro de Liberdades Civis na Ucrânia, foi encarado como uma resposta ao avanço do autoritarismo na órbita do Kremlin. No mesmo mês, o Parlamento Europeu deu seu prêmio de defesa dos direitos humanos, o Sakharov, a nomes e instituições ucranianas, incluindo Zelenski.

Também o "espírito da Ucrânia" recebeu as honras, um aceno à resiliência do país invadido pela Rússia na guerra que já dura quase dez meses.

PETRÓPOLIS, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, foi eleito pela revista Time como a Pessoa do Ano de 2022 nesta quarta-feira (7). A escolha marca o reconhecimento do ex-comediante como um líder de estatura global.

