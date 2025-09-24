   Compartilhe este texto

Vivemos numa era de perigos e há risco de 3ª Guerra Mundial, diz ministro húngaro

Por Folha de São Paulo

24/09/2025 22h45 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, descreveu o momento global atual como uma "era de perigos" em que existe o risco de estouro de uma Terceira Guerra Mundial.

"Lamentavelmente, não é exagerado afirmar que vivemos em uma era de perigos. Tampouco é exagerado afirmar que, desde o fim da 2ª Guerra Mundial, experimentamos o pior nível de segurança global", disse ele ao discursar na Assembleia-Geral da ONU.

Segundo Szijjártó, diante da continuidade de conflitos de grandes proporções, caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, a tendência é que o mundo se divida em blocos. Essa fragmentação, continuou, seria um "fenômeno muito perigoso".

"Nós, húngaros, sabemos pela nossa experiência histórica: perdemos 40 anos das nossas vidas em uma era caracterizada por um mundo dividido em blocos", disse. "A estratégia da Hungria, portanto, tem sido se converter em um ponto de encontro entre Leste e Oeste."

Szijjártó ainda enalteceu os esforços do presidente americano, Donald Trump, pela paz. E afirmou que a Hungria sofre impactos diretos da guerra, com a chegada em massa de imigrantes vindos da Ucrânia e com a alta da inflação.

Ele criticou o pacote de sanções imposto pela UE à Rússia. Segundo o ministro, as medidas causaram mais danos à economia do bloco do que a de Moscou.

