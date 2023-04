Viúva pede R$ 5 milhões de empresa de cruzeiros após corpo do marido se decompor em freezer

Uma viúva está pedindo 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) de uma empresa de cruzeiros após o marido sofrer uma parada cardíaca durante viagem de oito dias pelo Caribe, em agosto de 2022, e o corpo ter sido colocado em um freezer de bebidas.

Na época, a empresa Celebrity Cruises, deu duas opções a Marilyn Jones que ela poderia desembarcar em Porto Rico ou seguir viagem com o corpo de Robert sendo colocado no necrotério do navio até o retorno a Flórida, nos Estados Unidos.

Porém, após o fim da viagem, quando o corpo iria ser retirado da embarcação, a viúva descobriu que o marido não estava no necrotério, mas sim em um freezer e, devido ao local inadequado, estava em estado de decomposição. A mulher estava acompanhada do xerife de Fort Lauderdale e de um agente funerário. A situação impediu que o velório fosse realizado com caixão aberto.

Desde então, ela decidiu processar a empresa, conforme noticiou o Miami New Times. O casal estava junto há 55 anos e a família busca por justiça. Conforme publicação do Jornal O Globo, a empresa Celebrity Cruises não quis se manifestar sobre o processo.

Ainda segundo a reportagem do Miami New Times, o corpo de Robert, que tinha 78 anos, foi armazenado em um freezer onde ficavam refrigerantes, que não era frio o suficiente. Ao encontrarem o corpo ele estava esverdeado.

A defesa da viúva afirma que o navio deveria ter um necrotério, pois não é incomum mortes em cruzeiros.