   Compartilhe este texto

Viúva de Kirk diz perdoar assassino do marido

Por Folha de São Paulo

21/09/2025 20h45 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Erika Kirk, esposa do ativista conservador Charlie Kirk assassinado em 10 de setembro durante evento em uma universidade no estado de Utah (EUA) disse que "perdoa" Tyler Robinson, o homem que matou seu marido.

O QUE ACONTECEU

"Aquele homem, aquele jovem, eu o perdoo porque foi isso que Cristo fez e é isso que Cristo faria", disse Erika. A empresária destacou que o marido "queria salvar jovens", a exemplo "daquele que tirou sua vida". A declaração foi feita durante o funeral de Charlie, realizado neste domingo (21), em Phoenix, no Arizona.

Também segunda Erika, maior causa do marido foi reviver a família americana. Ela convocou os homens presentes no funeral a "aceitarem o desafio de Charlie e abraçarem a verdadeira masculinidade", amando e protegendo suas famílias.

Sua esposa não é sua serva. Sua esposa não é sua funcionária. Sua esposa não é sua escrava. Ela é sua auxiliadora. Vocês não são rivais. Vocês são uma só carne, trabalhando juntos para a glória de Deus.Erika Kirk, em discurso

FUNERAL REUNIU MAIS DE 100 MIL PESSOAS, INCLUINDO TRUMP

Estádio State Farm que recebeu funeral de Charlie neste domingo tem capacidade para cerca de 70 mil pessoas e ficou lotado. Além do público que conseguiu entrar no estádio, milhares de pessoas se acomodaram do lado de fora para prestar suas homenagens ao ativista conservador. As autoridades estimam um público superior a 100 mil pessoas no total.

Presidente dos EUA, Donald Trump, marcou presença ao lado de seu vice, J.D. Vance, e outras autoridades. São elas: o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; a diretora de Inteligência, Tulsi Gabbard; o apresentador Tucker Carlson; o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller; e o diretor do gabinete pessoal presidencial da Casa Branca, Sergio Gor.

Elon Musk também compareceu. O bilionário, que era próximo de Kirk, foi aplaudido pela plateia. Outros políticos republicanos, influenciadores e advogados conservadores também marcaram presença.

EVENTO É TESTE PARA O SERVIÇO SECRETO

Pelo seu tamanho e características, evento em estádio é considerado teste em momento de hostilidades. Locais amplos e abertos costumam representar dificuldades maiores de monitoramento.

Este local pode ser visto como um alvo atraente para um agente hostil devido à sua visibilidade. O potencial [do funeral] de ser interrompido por uma série de ameaças diferentes, ou mesmo pela ameaça de uma ameaça, é algo em que as autoridades policiais precisam realmente se concentrar e, em seguida, implementar os protocolos de mitigação imediatamente.Jonathan Wackrow, ex-agente do Serviço Secreto dos EUA, à CNN

Segurança da região foi reforçada assim que evento foi confirmado. Conforme a emissora, agentes instalaram sensores magnéticos e outros equipamentos pelo estádio, estão monitorando o interior e o exterior do espaço, e prepararam um plano de risco.

Anteontem, homem armado foi preso. Segundo a polícia local, ele portava armas de fogo e facas. O suspeito foi abordado ao exibir "comportamento suspeito" e mentiu para os agentes, afirmando ser da polícia.

Bastidores da Política - Amor de mentira Bastidores da Política
Amor de mentira

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


21/09/2025

Funeral de Kirk reúne mais de 100 mil pessoas em estádio, com Musk e Trump

21/09/2025

Maduro rejeita acusações de tráfico de drogas e convida Trump para diálogo

21/09/2025

Perto da Assembleia da ONU, Canadá, Austrália, Portugal e Reino Unido reconhecem Palestina e pressionam Israel

21/09/2025

Perto da Assembleia da ONU, Canadá, Austrália, Portugal e Reino Unido reconhecem Palestina e pressionam Israel

21/09/2025

Elon Musk vai ao funeral de Kirk

21/09/2025

Funeral de Kirk reúne mais de 100 mil pessoas em estádio, com Musk e Trump

21/09/2025

Perto da Assembleia da ONU, Canadá, Austrália, Portugal e Reino Unido reconhecem Palestina e pressionam Israel

Foto: Reprodução

21/09/2025

Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem formalmente Estado da Palestina

21/09/2025

Estrela do pop russo critica Putin e guerra na Ucrânia em entrevista viral

21/09/2025

Perto da Assembleia da ONU, Canadá, Austrália e Reino Unido reconhecem Estado da Palestina e pressionam Israel

21/09/2025

Milhares vão se reunir para participar de velório de Charlie Kirk nos EUA

21/09/2025

Perto da Assembleia da ONU, Canadá, Austrália e Reino Unido reconhecem Estado da Palestina e pressionam Israel

21/09/2025

Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem Estado da Palestina e ampliam pressão sobre Israel

21/09/2025

Reino Unido, Canadá e Austrália reconhecem Estado da Palestina e ampliam pressão sobre Israel

Nicolás Maduro, presidente venezuelano - Foto: Marcelo Camargo/EBC

21/09/2025

Maduro envia carta a Trump e pede conversa direta após ataque no Caribe

Enfermeiro e filhos - Foto: Reprodução X

21/09/2025

Enfermeiro, filhos e outras 30 pessoas morrem em ataque de Israel à Gaza

Lula não deve encontrar Trump - Foto: Ricardo Stuckert / PR- Arquivo

21/09/2025

Lula viaja aos EUA em meio a tarifaço e tensão diplomática com Trump

21/09/2025

ONU põe Lula e Trump no mesmo local pela 1ª vez sob ameaça de novas sanções ao Brasil

Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

20/09/2025

Brasil e aliados não convidam EUA para reunião sobre democracia às margens de Assembleia na ONU

20/09/2025

Brasil barra EUA de reunião sobre democracia em Nova York, às margens da Assembleia da ONU

Foto: Google Maps

20/09/2025

Homem armado é preso no local onde será funeral de Charlie Kirk

20/09/2025

Brasil barra EUA de reunião sobre democracia em Nova York, às margens da Assembleia da ONU

Foto: Reprodução/Youtube

20/09/2025

Zelensky anuncia reunião com Trump na ONU em meio a ofensiva russa

Foto: Pixabay

20/09/2025

Ataque cibernético paralisa grandes aeroportos europeus

19/09/2025

Trump divulga vídeo de novo ataque letal a embarcação: ‘traficava narcóticos'

Foto: Reprodução

19/09/2025

Zelenski pede nova reunião bilateral com Lula na ONU

19/09/2025

Trump anuncia novo ataque contra embarcação em águas internacionais

19/09/2025

Restrições dos EUA contra Padilha se equiparam às da Rússia e são piores que para Coreia do Norte

19/09/2025

Padilha desiste de viajar a Nova York após restrições do governo Trump


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!