Vítimas de escravidão moderna chegam a 50 milhões no mundo, diz ONU

Em relação aos casamentos forçados, o documento da OIT mostra que mais de 6 milhões de pessoas foram afetadas, muitas delas meninas obrigadas a se casarem com 16 anos ou menos, especialmente na Ásia, no Pacífico e em países árabes. Mais de 80% dos casos foram motivados pela pressão familiar.

A China negou vigorosamente as acusações e no mês passado ratificou duas convenções contra o trabalho forçado.

Segundo o relatório, o Qatar -acusado de violar direitos trabalhistas de migrantes que trabalham na preparação para a Copa do Mundo de futebol, em novembro-- fez "progressos significativos" desde a assinatura de um escritório da OIT no país, em abril de 2018.

Segundo o relatório, mais da metade do trabalho forçado nos últimos anos ocorreu em países de renda média alta ou alta, com migrantes ao menos três vezes mais propensos a serem recrutados para esse tipo de exploração.

A pandemia, que provocou uma deterioração das condições de trabalho e o aumento do endividamento dos trabalhadores, reforçou a máquina da escravidão moderna, e quase uma de cada 150 pessoas no mundo é vítima de alguma exploração desse tipo.

Mais da metade desse total (28 milhões) é de pessoas forçadas a trabalhar contra sua vontade, e o restante (22 milhões), daqueles obrigadas a se casarem, de acordo com o relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) junto com a ONG Walk Free Foundation.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escravidão moderna cresceu no mundo nos últimos anos, estimulada por crises como a pandemia, os conflitos armados e as mudanças climáticas, e atingiu 50 milhões de pessoas em 2021, informou a ONU nesta segunda-feira (12). Mulheres, meninas e imigrantes são os grupos mais afetados.

