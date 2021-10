Violência no Líbano reflete cansaço com Estado que parece existir menos a cada dia

Analistas políticos também apontaram nos tiroteios de quinta-feira um sinal de que a população está cansada da interferência do Hizbullah em sua política. A facção, que se apresenta como um movimento de resistência, tem se tornado cada vez mais o sinônimo das estruturas do Estado.

A manifestação desta quinta-feira tinha sido convocada pela facção xiita Hizbullah, considerada terrorista por países como os Estados Unidos e Israel. O grupo diz que as investigações sobre o desastre no porto são enviesadas para condená-lo e pede que o juiz responsável seja afastado.

Nesse contexto, a explosão no porto de Beirute no ano passado pode parecer um golpe inclemente de um destino já pouco generoso. Como disse a premiada escritora libanesa Hoda Barakat em uma entrevista recente ao jornal Folha de S.Paulo, é como se Beirute fosse regida por um planeta cruel.

A moeda libanesa se desvalorizou a um ritmo alucinado, o PIB (Produto Interno Bruto) encolheu e metade da população vive hoje abaixo da linha da pobreza. Segundo um relatório recente do Banco Mundial, o Líbano pode passar pela pior crise econômica do mundo desde o século 19.

Sem eletricidade para carregar computadores e celulares, não conseguem trabalhar a distância. Tampouco têm internet. É impossível manter uma geladeira funcionando, o que obriga as pessoas a adaptar a dieta a refeições imperecíveis ou a encomendar a cara comida por entrega. As contas, é claro, já são impagáveis.

Isso não tem a ver com os libaneses —ou os árabes e muçulmanos— serem propensos à violência. Essa é uma horrível fantasia orientalista. A expectativa de que o país afunde em uma espiral de embates está relacionada à crise social e econômica vivida no país, onde o Estado parece existir menos a cada dia. Quando o governo existe, aliás, é como se estivesse contra os seus cidadãos.

