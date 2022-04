Viktor Orbán vence eleição na Hungria e conquista 5º mandato

Dos 199 integrantes do Parlamento de câmara única, 106 são os vencedores diretos de cada distrito, e os demais 93 são escolhidos em listas partidárias fechadas em sistema proporcional e compensatório. Pela regra, não só os candidatos menos votados recebem votos redistribuídos, mas também os vencedores nos distritos ganham assentos extras, o que tende a favorecer as siglas mais fortes.

Com discurso nacionalista, anti-imigração e anti-LGBTQIA+, Orbán conta com apoio majoritariamente da população mais velha e moradora das áreas rurais, enquanto a oposição se sai melhor na área metropolitana da capital, Budapeste, e entre os jovens.

Pouco antes do encerramento da votação, o candidato acusou o adversário de fraudes. "Ônibus, distribuição de alimentos, chantagem com obras públicas, é assim que o ​Fidesz age. Lutamos até o último minuto", afirmou.

Unida pela primeira vez, a aliança de oposição, formada por seis partidos, da esquerda à direita, e composta por social-democratas, liberais, verdes e conservadores foi representada pelo candidato Péter Márki-Zay, 49, um prefeito do interior, religioso e pai de sete filhos. Escolhido em primárias realizadas dentro da ampla coalizão, seu nome era considerado um trunfo para derrotar Orbán, por ser ele também um político do espectro conservador.

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O premiê da Hungria, Viktor Orbán, 58, foi eleito para o seu quinto mandato, o quarto consecutivo, neste domingo (3), indicam resultados preliminares. Com 71% dos votos apurados às 22h47 (horário local), os números apontam que o Fidesz, partido do primeiro-ministro, já havia conquistado 134 das 199 cadeiras no Parlamento, enquanto a chapa de oposição havia vencido 58 assentos.

