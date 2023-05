Vídeo: Tiroteio em shopping deixa 1 morto e 7 feridos em shopping no Texas

O suspeito morreu na hora e os feridos foram encaminhados a hospitais próximos. As vítimas têm entre 5 e 61 anos segundo os hospitais que as receberam.

Na ocasião, um homem sacou uma arma e atirou aleatoriamente contra várias pessoas no local. Ele foi baleado por um policial que estava fora do shopping e ouviu a sequência de disparos.

​Ao menos uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um ataque ocorrido nesse sábado (6), em um shopping na comunidade de Allen, a 40 km de Dallas, no estado do Texas, Estados Unidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.