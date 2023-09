Vídeo: Piloto morre após avião se despedaçar no ar e cair durante 'chá revelação'

O avião usado por ele, era um modelo de pequeno porte que costuma ser usado no cultivo agrícola. Ele deve passar por perícia para indicar a causa do acidente.

Um piloto de 32 anos, identificado como Luís Angel, morreu em um acidente de avião enquanto participava de um chá revelação na cidade de Novalato, no México, neste sábado (2). A aeronave se despedaçou no céu antes da queda.

