Vídeo: Mulher enfrenta enxurrada para salvar barris de cerveja

Uma mulher foi flagrada lutando contra uma enxurrada para poder 'salvar' barris de cerveja que estavam sendo levado pelas águas,. O caso aconteceu em em Queensland, na Austrália, na manhã da última segunda-feira (14).

| Enfrentando águas turbulentas, esta heroína dos tempos modernos encarou a fúria do oceano na #Austrália para agarrar barris de cerveja e carregá-los de volta à terra firme. pic.twitter.com/GrtpxrDpUc — RENOVA (@RenovaMidia) December 15, 2020

Segundo o Metropoles, a tempestade dez com que a maré subisse tanto que inundou estabelecimentos próximos a praia, e em um deles, barris de cerveja acabaram quase levados, no entanto, em um ato heróico’, a mulher enfrentou a força da água pegou os objetos, e os arrastou para longe do alagamento, em um lugar seguro. “Não há nada como o oceano, é espetacular”, disse ela para a imprensa local.