Vídeo: motorista joga caminhonete em cima de ladrão após perceber assalto

O impacto foi suficiente para fazer o assaltante abandonar a bolsa da vítima no local e fugir. O vídeo do momento, gravado por uma câmera de segurança na última terça-feira (4), viralizou nas redes sociais.

Um incidente chamou a atenção em Guayaquil, no Equador, quando um motorista indignado presenciou uma mulher sendo assaltada por um ladrão em uma motocicleta. Ele decidiu agir e, utilizando sua própria caminhonete, colidiu várias vezes com a moto do criminoso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.