Vídeo mostra terremoto de magnitude 5,3 sacudindo Japão

A mídia local ainda não divulgou informações sobre danos ou feridos. No entanto, o terremoto causou a interrupção do serviço de trens-bala entre Tóquio e Koriyama.

Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu a província de Ibaraki, no leste do Japão, na quarta-feira (20). O tremor, que atingiu uma profundidade de 50 quilômetros, também foi sentido nas regiões de Tochigi, Gunma, Chiba e Saitama.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.