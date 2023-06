Vídeo mostra momento em que crianças indígenas foram resgatadas na Colômbia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo da Colômbia divulgou um vídeo mostrando o momento em que as quatro crianças indígenas foram resgatadas da selva de Guavire na última sexta-feira (9).

As crianças Lesly, 13, Soleiny, 9, Tien Noriel, 5, e Cristin, de 1 ano, foram retiradas do local por um helicóptero posicionado a 60 metros de altura do ponto em que o exército às encontraram. Elas estavam a 5 km do local do acidente.

De acordo com o Ministério da Defesa da Colômbia, a visibilidade da região é baixa e a floresta conta com árvores altas. O helicóptero usado na operação ficou parado a 60 metros do ponto de resgate e os militares usaram cordas para puxar as crianças.

A operação aconteceu no final da noite de sexta. Logo após o resgate, a Força Aérea colombiana levou as quatro crianças para um hospital militar na capital Bogotá.

Segundo a imprensa local, as crianças estão desnutridas, levemente desidratadas e com picadas de insetos.

As crianças estavam desaparecidas desde 1º de maio, quando o monomotor Cessna 206 decolou em Araracuara com destino a San Jose del Guaviare. Já na região onde deveria pousar, emitiu um alerta devido a uma falha no motor e desapareceu dos radares. Além das quatro crianças, estavam a bordo três adultos: o piloto, Hernando Murcia Morales, o líder indígena Herman Mendoza e a mãe dos menores, Magdalena Mucutuy. Os três morreram, e seus corpos foram encontrados no avião.